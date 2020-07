PANTALEON Films GmbH: Erfolgreicher Abschluss der Dreharbeiten zu GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG - Konkreter Kinostart für RÉSISTANCE - WIDERSTANDDGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges PANTALEON Films GmbH: Erfolgreicher Abschluss der Dreharbeiten zu GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG - Konkreter Kinostart für RÉSISTANCE - WIDERSTAND10.07.2020 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PANTALEON Films GmbH: Erfolgreicher Abschluss der Dreharbeiten zu GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG - Konkreter Kinostart für RÉSISTANCE - WIDERSTANDMünchen, 10. Juli 2020. PANTALEON Films, 100-prozentige Filmproduktions-Tochter der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), vermeldet den erfolgreichen Abschluss der Dreharbeiten zur Bestsellerverfilmung von GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG. Aufgrund der Einschränkungen der Gesundheitsbehörden zur Eindämmung der Corona-Pandemie pausierte der Dreh zwischen März und Juni. Nun war es endlich soweit, und unter Einhaltung maximaler Hygienestandards zum Schutz aller MitarbeiterInnen beendete das Team um Regisseurin Helena Hufnagel erfolgreich das Kinofilmprojekt in Ko-Produktion mit Warner Bros. Entertainment und Brainpool TV.Für das Drehbuch zu GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG zeichnen Autorin Hilly Martinek (HONIG IM KOPF, ROCCA VERÄNDERT DIE WELT) und Helena Hufnagel verantwortlich. Das erfolgreiche, gleichnamige Sachbuch, erschienen im Edel Verlag, stammt von Michael Nast.Im Mittelpunkt stehen die bindungsunwilligen Großstädter Micha und Ghost, prominent besetzt mit Frederick Lau (DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, NIGHTLIFE, 4 BLOCKS, VICTORIA) und Luise Heyer (DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT, DAS SCHÖNSTE PAAR, EINMAL BITTE ALLES). Zusätzlich ist der Cast mit Henriette Confurius (GOLDEN TWENTIES, DAS KALTE HERZ), Maximilian Brückner (WUNDERSCHÖN, HINDAFING, DAS SCHÖNSTE PAAR), Verena Altenberger (MAGDA MACHT DAS SCHON!, DIE BESTE ALLER WELTEN) und Tedros Teclebrhan (BAD BANKS, SYSTEMSPRENGER) prominent besetzt.Kurzinhalt Micha hat wie die meisten Singles seiner Generation ein "Problem": Er ist angeblich beziehungsunfähig. Doch diesen Status benutzt er nur zur Rechtfertigung seines Lebensstils. Nach Dates meldet er sich nicht mehr und swiped lieber zur nächsten Frau, die hoffentlich auch so wie auf ihrem Profilfoto aussieht. Doch als er sich in sein weibliches Spiegelbild Ghost verliebt, befindet er sich auf einmal auf der anderen Seite der Dating-Hölle. Und während Micha noch glaubt, er stelle sich mit seinen Annäherungsversuchen extrem smart an, ist er schon längst von ihr geghostet worden. Denn Ghost hat leider so gar keine Lust auf einen romantischen Micha.Produktionsfördermittel bzw. Erfolgsdarlehen erhält der Film durch die Film- und Medienstiftung NRW, den FilmFernsehFonds Bayern, den Deutschen Filmförderfonds, die Filmförderungsanstalt und die Mitteldeutsche Medienförderung. Der Kinostart ist für den 25. März 2021 im Verleih von Warner Bros. Pictures geplant."Endlich können wir wieder das tun, was wir am meisten lieben: Berührende Geschichten erzählen. Unter Wahrung höchstmöglicher Schutzmaßnahmen haben wir nun die Dreharbeiten zu GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG beendet. Es ist in jeder Beziehung eine besondere Produktion geworden", sagt Nicolas Paalzow, CEO der PANTAFLIX AG.Kinostart für TAKEOVER - VOLL VERTAUSCHT Erfolg vermeldet PANTALEON Films auch bei weiteren Projekten. Bereits am 02. Juli feierte mit TAKEOVER - VOLL VERTAUSCHT eine weitere Produktion im Verleih von Warner Bros. Pictures ihren Kinostart und setzte sich umgehend auf Platz zwei der deutschen Kinocharts. Neben Roman und Heiko Lochmann gehören Lisa-Marie Koroll, Luna Marie Maxeiner, Alexandra Neldel, Kai Wiesinger, Jürgen Heinrich und Thore Schölermann zum Cast. Regie führte Florian Ross; Tim Gondi schrieb das Drehbuch.Deutscher Kinostart für RÉSISTANCE - WIDERSTAND terminiert Während TAKEOVER - VOLL VERTAUSCHT nun in den deutschen Kinos läuft, steht der Start für die erste internationale PANTALEON Films-Produktion RÉSISTANCE - WIDERSTAND noch an. Nachdem die Heldengeschichte des Pantomimen Marcel Marceau bereits im März 2020 in den US-amerikanischen Kinos startete, kommt der Film am 03. September 2020 auch in Deutschland auf die große Leinwand. Die Regiearbeit von Jonathan Jakubowicz bringt Jesse Eisenberg (Marcel Marceau) und Matthias Schweighöfer (Klaus Barbie, Leiter der Gestapo in Lyon) vor die Kameras. Zudem sind weitere erstklassige Schauspieler wie Ed Harris, Édgar Ramírez, Félix Moati, Bella Ramsey, Géza Röhrig und Karl Markovics zu sehen. RÉSISTANCE - WIDERSTAND wurde von der PANTALEON Films GmbH in Zusammenarbeit mit Epicentral Studios, Rocket Science, Vertical Media, Neptune Features, Riverstone, Ingenious Media und Bliss Media produziert. Resistance Film US und Warner Bros. Film Productions Germany fungierten als Koproduzenten.Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. 10.07.2020