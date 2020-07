Am gestrigen Tag konnten die Anleger einen heftigen Kurseinbruch des DAX verfolgen. In solchen Momenten zeigt sich, wie gefährlich der Aktienmarkt sein kann. Kommt Unruhe auf, dann fallen die Preise schnell und Gewinne schmelzen in Minuten dahin. Auf das erste Abtauchen des Index folgt heute zunächst eine Gegenbewegung. Diese muss eine wichtige Hürde überwinden, ansonsten ...

