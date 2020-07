Köln (ots) - Fiktionale Unterhaltung ergänzt den Verbund unabhängiger Entertainment-Unternehmer: Neben Endemol Shine Germany, Banijay Productions, Good Times Fernsehproduktion und Brainpool samt Tochterfirmen hat jetzt auch die Fiction-Firma MadeFor (Tatort Weimar und Dresden) direkt unter dem Dach der Banijay Germany ihre Heimat gefunden. Geschäftsführer sind Nanni Erben und Gunnar Juncken.Zuvor war MadeFor - hervorgegangen aus der Wiedemann & Berg Television - eine 100 prozentige Tochterfirma von Endemol Shine. Produzentin Nanni Erben war seit 2019 neben Max Wiedemann und Quirin Berg Geschäftsführerin der Wiedemann & Berg Fernsehproduktion, die von Marcus Wolter, Max Wiedemann und Quirin Berg 2010 gegründet wurde. MadeFor produziert neben den Tatort-Reihen Weimar und Dresden auch die ZDF-Reihe "Marie fängt Feuer" sowie zahlreiche Einzelstücke, Event-Filme und internationale Koproduktionen. Auch die kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis nominierte Serie "Frau Jordan stellt gleich" für Joyn ist eine MadeFor-Produktion. Mit an Bord als Showrunner ist der Erfolgsautor Ralf Husmann.Damit wird das Film- und Serien-Geschäft ein weiterer wichtiger strategischer Bereiche in der Banijay-Gruppe.Marcus Wolter, CEO und Co-Gesellschafter Banijay Deutschland Gruppe: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem Team aus erstklassigen Produzenten und Machern. Alle unsere Executives und Partner haben die Chance ihre Unternehmen unabhängig und mit ihrer eigenen Handschrift im Verbund der Banijay-Gruppe zu führen. Wir setzen ausdrücklich auf die eigenständige Positionierung und Unternehmenskultur unserer Töchter. Herzlich willkommen Nanni Erben und Gunnar Juncken die im Fiction-Bereich auf all unsere Unterstützung bauen können. Wir haben den Banijay-Zug für ein paar Stunden im Bahnhof angehalten um uns zu organisieren - ab sofort geht es gemeinsam und mit voller Kraft nach vorn."Auch das Banijay Germany Management-Team ist jetzt komplett: Neben dem Board bestehend aus COO Knut Kremling und CFO Michael Laegel unter der Führung von CEO Marcus Wolter, werden Natali Schäfer-Buric (Human Resources), Simone Lenzen (Communications), Heike Lutzer (Marketing & Corporate Design), Sebastian Menge (IT) und Michael Gaul (Legal) das Management-Team ergänzen. Michael Gaul ist der aktuellste Neuzugang, er war zuvor Head of Legal bei Endemol Shine Germany und wird nun neuer Head of Legal der Banijay Germany.Über Banijay Germany: (https://banijay.de)Die Banijay Deutschland Gruppe wurde im August 2018 von Banijay International und Marcus Wolter gegründet. Banijay Deutschland ist ein Verbund unabhängiger Entertainment-Produzenten und Unternehmer. Zur Gruppe gehören Banijay Productions Deutschland, Good Times Fernsehproduktion, Endemol Shine Germany, MadeFor und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Raab TV, Lucky Pics, MTS und BRAINPOOL Live Artist & Brand. Bekannte Marken sind unter anderem "Schlag den Star" (ProSieben), "Der Free European Song Contest" (ProSieben), "Pastewka" (Amazon), "Luke! Die Schule und ich" (Sat.1), "Der Trödeltrupp" (RTL2), "Mein Lokal, dein Lokal" (kabeleins), "Temptation Island" (RTL/RTL NOW), "Masked Singer" (ProSieben), "Kitchen Impossible" (VOX) "Wer wird Millionär" (RTL), "Promi Big Brother" (Sat.1), "Tatort Weimar" (Das Erste), "Tatort Dresden" (Das Erste), MySpass und das Köln Comedy Festival.Pressekontakt:Simone LenzenHead of CommunicationsBanijay Germany GmbHT 0221 6509 5000s.lenzen@banijay.deOriginal-Content von: Banijay Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145946/4648458