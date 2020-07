ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen von 60 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Zahlen für das zweite Quartal habe sie ihre Schätzungen für den Sportartikelhersteller angepasst, schrieb Analystin Szilvia Bor in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Das Quartal dürfte schwierig gewesen sein, an den längerfristig guten Aussichten ändere sich aber nichts. Puma sei in der Lage, die Platzhirsche Adidas und Nike erfolgreich zu jagen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 14:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 14:12 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

