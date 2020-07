… erweitert die US-Drugstore-Kette WALGREENS, zumindest probeweise: In Kooperation mit VillageMD sollen bestimmte Arzt-Dienstleistungen ("primary care") direkt in bestimmte WALGREENS-Filialen verpflanzt werden. Auf die Details wird es ankommen. Weiter gedacht: Kann man so Online-Player, die sich für das Arzneimittelgeschäft in allen Facetten interessieren, abschrecken? Oder zieht man sie noch stärker an?



