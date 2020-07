Die prominente Stylistin Tara Swennen und die Glamhive-Gründerin Stephanie Sprangers werden einmal mehr einige der größten Namen aus aller Welt aus den Bereichen Style, Mode, Kosmetik und Frauenförderung für den Glamhive Digital Summer Bazaar vereinen in einem bahnbrechenden digitalen Ereignis, das an diesem Samstag, dem 11. Juli, stattfindet und um 10:00 Uhr PDT beginnt.

Während der ersten digitalen Glamhive-Veranstaltung, dem Glamhive LIVE Style Summit, wurden die Zuhörer gebeten, sich mit Live-Fragen und Antworten in Echtzeit an den Diskussionsrunden zu beteiligen. Die Gespräche reichten von intimen Fragen über die Überwindung geschlechtsspezifischer Barrieren bei der Unternehmensgründung bis hin zu der Frage, wie man über Marketing in das Geschäftsleben einsteigen kann. Aufgrund des überwältigenden Erfolgs dieser Veranstaltung beschlossen Swennen und Sprangers, die Latte für ihre nächstes globales Event höher zu setzen.

"Die Style-, Kosmetik- und Designer-Communities sind eng miteinander vernetzt; viele von uns arbeiten schon seit Jahren zusammen oder kennen sich seit Jahren-und dieses Jahr war ein hartes Jahr. Ich freue mich über die Gelegenheit, uns alle an einen Tisch zu bringen und unsere Erkenntnisse, Erfahrungen und Ratschläge allen näher zu bringen, die auch Teil unserer Gemeinschaft sein wollen", sagte Tara Swennen, Promi-Stylistin. Swennen wurde in die Costume Designers Guild aufgenommen, wurde vier Jahre in Folge von The Hollywood Reporter zu einer der Top 25 einflussreichsten Stylisten ernannt und bei der ersten Vegan Fashion Week als beste vegane Modestylistin ausgezeichnet. Zu ihren Kunden gehören Kristen Stewart, Matthew McConaughey, Lana Condor und Allison Janney. Sie hat an großen Kampagnen mit Chanel, Ralph Lauren, Neutrogena, E!, Target und Netflix mitgearbeitet, und ihre Arbeiten sind in Flaunt, InStyle, Nylon, Teen Vogue, Esquire UK, Maxim und anderen Veröffentlichungen erschienen.

Der Glamhive Digital Summer Bazaar gilt als das weltweit größte digitale Treffen einiger der besten Talente in der Mode-, Style- und Kosmetikbranche, die zu Diskussionen am runden Tisch mit Publikumsbeteiligung zusammenkommen. Die Konferenz besteht aus drei Vortragsreihen, 32 Diskussionsrunden, über 100 verschiedenen Rednern und bietet hochintensive "Master Classes", die sich auf bestimmte Themen konzentrieren und eingehende, intensive Gespräche mit weltweit anerkannten Experten ermöglichen.

"Die Vision von Glamhive ist es, jedem und überall einen persönlichen Style zugänglich zu machen, und unsere digitalen Events sind eine wunderbare Erweiterung dessen. Zum allerersten Mal können Menschen, die sich für Mode und Kosmetik begeistern oder in der Branche arbeiten, von den Besten in diesem Geschäftsbereich lernen", sagte Stephanie Sprangers, die Gründerin von Glamhive. Sprangers ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Glamhive, dem Online-Service für persönliches Styling, der erfahrene persönliche Stylisten und Visagisten direkt aus Hollywood und von Instagram rekrutiert für jedermann zugänglich macht. Glamhive hat eine eigene Software entwickelt, die es Stylisten ermöglicht, Kunden durch ein Styling-Erlebnis zu führen, das zu 100 online stattfindet und es den Menschen ermöglicht, überall auf der Welt mit Stylisten zusammenzuarbeiten.

Tickets für die Konferenz kosten $99 für ein Ganztagesticket und $149 für ein Ganztagesticket VIP-Geschenkbox. Glamhive wird 15 Prozent aller Ticketverkäufe an die NAACP spenden. Für einen 25-prozentigen Rabatt auf Ganztageskarten verwenden Sie den Promo-Code: GLAMHIVEGLOBAL

Sponsor des Glamhive Digital Summer Bazaar ist Mary Kay und ihr Mary Kay Global Design Studio. Weitere Sponsoren sind 11 Honore, Michael Stars und andere.

Vortragsreihe 1: Persönlicher Style

Beim persönlichen Style geht es um Ausdruck, Kommunikation, Bindung und darum, sich selbst genug zu schätzen, um sein Potenzial zu erreichen. In dieser Vortragsreihe ist der persönliche Style so einzigartig wie Sie selbst.

Jeder KÖRPER ist hier willkommen-größeninklusives Kleiden. Redner: Brooke Jaffe, Mary Katrantzou, Mary Alice Haney, Amber Tolliver, Amanda Lim und Sarah Ahmed.

Ausrichten auf Erfolg Eine Diskussion über die Ausrichtung Ihres Unternehmens in Zeiten des Wandels. Redner: Andrew Bevan, Ripley Rader, Cynthia Sakai, Emily P. Wheeler, Victor Glemaud und Suzanne Lerner.

Leuchten Sie auf: Bringen Sie sich selbst durch Haare und Make-up zum Ausdruck zu den Referenten gehören: Mark Townsend, Kira Nasrat, Mary Wiles und Christine Symonds.

Die Veränderung anführen Die weibliche Gründerperspektive auf den Aufbau eines zweckgerichteten Unternehmens. Redner: Rose Apodaca, Arianne Phillips, Carineh Martin, Jill Lincoln, Jordan Johnson, Camila Alves McConaughey, Adir Abergel und Melisse Shaban.

Routinen und Rituale Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden für Hautpflege und Make-up. Redner: Kelly Atterton, Sarah Akram, Jamie Greenberg und Tamah Krinsky.

Die Figur ist wichtig Eine Diskussion über die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu seiner Figur. Redner: Simone Harouche, Jamie Mizrahi, Andrea Racey, Laurel Berman und Christian Juul Nielsen.

Stuart Weitzman Stuart Weitzman Maximieren Sie Ihren Look mit Accessoires. Redner: Edmundo Castillo, Sharon Kanter, Kesha McLoud, Dani Michelle.

Professioneller Style im Zeitalter des Zoom Redner: Shaye Strager

Vortragsreihe 2: Das Geschäft der Mode

Innovation. Kreativität. Nachhaltigkeit. Vielfalt. Das Geschäft mit der Mode hat weltweit einen Wert von 2,5 Billionen US-Dollar. Verbraucher, Kreative, Philanthropen, Unternehmer und Unternehmen müssen eine stärkere Mitwirkung bei der Gestaltung der Branche zum Besseren haben.

Die Zukunft der Mode Wie Innovationen in der Technologie die Branche verändern werden. Redner: Stephanie Sprangers, Andrew Bevan, David Schottenstein, Lindsay Albanese, Irina Sulemanovic, Alexandra Mandelkorn und David Sheinkopf.

Mode im Zeitalter der Globalisierung Zu den Referenten gehören: Louise Roe, Aimee Croysdill und Elisa Nalin.

Nach vorne blicken, jetzt handeln ein Gespräch über Nachhaltigkeit. Redner: Marcy Medina Evet Sanchez, Tara Swennen, Umberto De Marco, Jennifer Stucko, Vanessa Barboni Hallick, Saima Chowdhurry und Samata.

Die Zukunft, die wir wählen Repräsentation in der Mode Die Führungskräfte, die wir brauchen, wenn es um fortschrittliche Vielfalt in der Mode geht. Redner: Booth Moore, Courtney Mays, Joan Reidy, Tracy Reese, Mecca Cox, Jeanne Yang und Kibwe Chase Marshall

Der bewusste Verbraucher Einkauf von Herzen und Nutzung Ihrer Mittel, um den Marktplatz zu gestalten. Redner: Booth Moore, Stefan Siegel, Sasha Skoda und Dana Rebecca, Negar Ali Kline und Chloe Gosselin.

Stehen Sie auf, prominent und stolz! zu den Rednern gehören: Scott Studenberg, Ruthie Davis, Kimberly Van Schoyck-Riojas, Rebecca Lay, Sam Ratelle, Christina Pacelli, Brett Heyman und Nicolas Bru.

Frauen in der Mode weibliche Führungspersönlichkeiten zu den Referenten gehören: Melinda Maria, Dani Michelle, Lindsey Dupuis, Stephanie Walters Abramow und Mollie Faithe Good.

Make-up-Vorbereitung Referenten: Tracy O'Connor und Megumi Asai.

Vortragsreihe 3: Das Geschäft mit der Kosmetik

Personalisierte Kosmetik ist die neue Kosmetik, und die Unternehmen entwickeln sich weiter im Hinblick darauf, wie sie ein individuelles, einzigartiges Geschäft, ein Produktportfolio und alle Geschäftsbereiche aufbauen können, um den Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden.

Neue Kosmetik: Wie Ethik die Branche verändert Hervorhebung neuer Innovationen und wie die Zukunft der Kosmetik aussieht. Redner: Amy Nadine, Jill Crosby und Frédéric Fekkai.

Jedes Haar ist schön das Schönheitsideal wird durchbrochen. Redner: Saisha Beecham, Miles Jeffries, Marc Mena, Ken O'Rourke und Ben Skervin.

Die Lücke füllen: Eintreten für Integration eine Diskussion über verschiedene Hauttöne, unterschiedliche Haartypen und was das für die Kosmetikindustrie bedeutet. Redner: Riley Blanks, Amber Amos, Vincent Oquendo, Georgie Eisdell, Anastasia Stylianou und Tasha Reiko Brown.

Aufbruch in die Kosmetik Gründer und Führungskräfte berichten, wie sie für sich selbst ein Stück des Kuchens herausgeschnitten haben. Redner: Camara Aunique, Etienne Ortega, Kelsey Deenihan, Allan Avendaño und Tracey Cunningham.

Das ist, wer ich bin innere vs. äußere Schönheit: eine Diskussion darüber, was diese Idee wirklich bedeutet. Redner: Molly Stern, Joey Maalouf, Alexx Mayo, Pati Dubroff, Sheridan Ward, Anton Khachaturian und Kara Yoshimoto Bua.

In Sicherheit bleiben: Vom Set zum Salon Die neuen Regeln, von der Arbeit am Set bis hin zu einem Blow-out in einem Salon. Zu den Rednern gehören Ted Gibson, Jason Backe, Laura Rugetti, Denis De Souza und Mikey Koffman.

Dem Wandel entgegentreten Wie Künstler und Führungspersönlichkeiten sich ausgerichtet haben, um der Welt offen gegenüberzutreten. Redner: Marcy Medina, Beau Nelson, Africa Miranda, Tracy O'Connor und Matthew Collins.

Die Master Classes

Diese exklusive Vortragsreihe bietet ein breites Spektrum, das von der Schaffung Ihrer Marke bis zum Aufbau Ihres Unternehmens reicht, wobei der Schwerpunkt auf Insiderinformationen und der Überwindung aller Hindernisse liegt, um Ihr Wissen über Mode, Kosmetik und Style zu vertiefen oder zu erweitern.

Hier kommt die Braut Redner sind: Micaela Erlanger, Mark Badgley und James Mishka.

Wege zum Erfolg Ebnen IHRES EIGENEN Wegs zum Stylisten. Die Gremiumsmitglieder sind: Meg Chapman, Jordan LaValle, Shani Thomas, Shatora Adrell und Tiffany Gifford.

Der ROI des Style Wie ein herausragender persönlicher Stil zu Selbstvertrauen und Erfolg im Leben führt. Redner: Andrew Weitz und Quentin Thrash

Nubra Style Out mit Jennifer Rade.

Medienkompetenz-Workshop Lernen Sie, wie Sie eine digitale Präsenz entwickeln, die Ihnen Aufmerksamkeit verschafft und mit der Sie bezahlt werden. Mit Africa Miranda.

Ihre Marke schaffen Wie Sie Ihre Marke schaffen, ein Publikum aufbauen und authentisch ausdrücken, wer Sie sind. Mit Carrie Colbert.

Aufbau Ihres Styling-Business Erfahren Sie, wie Sie Ihr aktuelles Geschäft in ein profitables Geschäft verwandeln können. Mit Sarah Cohen, der Gründerin von The Styling Advisory.

Die grundlegende "Anleitung" zum Styling Finden Sie Ihre Berufung im Bereich Kreativität und Styling. Mit Kesha McCloud.

Zitate von Rednern/Panel-Teilnehmern

Pati Dubroff, Make-up-Artist für Prominente

Dubroff gilt als eine der legendärsten und angesehensten Hollywood-Make-up Artists aller Zeiten.

"Ich bin begeistert, mich in dieser sehr beeindruckenden Reihe der Besten der Besten aus der Welt der Kosmetik, Mode und des Designs wiederzufinden, in der wir uns zusammenschließen, um uns auszutauschen und zu inspirieren. Obwohl wir körperlich Abstand voneinander wahren müssen, können wir unsere kreativen Energien am Fließen halten und gemeinsam mit dieser großartigen Glamhive-Community lernen und wachsen."

Adir Abergel, Haarstylist für Prominente

Abergel hat für die talentiertesten Künstler Hollywoods, darunter Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Kristen Stewart, Jennifer Garner, Charlize Theron und weitere unvergessliche Frisuren kreiert.

"Ich fühle mich geehrt, mit so vielen klugen und inspirierenden Frauen zusammenzuarbeiten, die zu den führenden Köpfen unserer Branche gehören."

Africa Miranda, TV-Moderatorin Autorin Beautypreneur Persönlichkeit im Bereich der digitalen Medien Gründerin von Beauty by Africa Miranda

Eine dynamische Rednerin, Moderatorin, Schauspielerin und Wortführerin mit unverwechselbarem Style und Schlagfertigkeit und der Shootingstar von Bravo TV's "The New Atlanta"

"Wenn ein Kreativschaffender in irgendeinem Bereich seine digitale Präsenz maximieren kann, gibt es keine Grenzen. Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, mit Glamhive als Redner für den Digital Summer Bazaar zusammenzuarbeiten. Dies wird eine fantastische Gelegenheit für Stylisten und Modeliebhaber sein, ihr Know-how zu erweitern und ihre Marken auszubauen."

Mark Badgley, Mitbegründer von Badgley Mischka

James Mischka, Mitbegründer von Badgley Mischka

Badgley und Mischka wurden von der Zeitschrift Vogue als einer der "Top 10 American Designers" und als die Lieblinge des Hollywood-Sets gefeiert. Das Design-Duo hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht.

"Wir sind begeistert, Teil des GlamHive Live Digital Summer Bazaar zu sein", so Mark Badgley. "Mit Micaela zu plaudern und unsere Einblicke und Gedanken über alles, was die Braut betrifft, auszutauschen, wird eine Freude sein. Wir freuen uns, mit einem so großen Publikum von Modefans in Kontakt zu kommen," fügte James Mischka hinzu.

Über Glamhive

Glamhive wurde 2017 von der Unternehmerin Stephanie Sprangers mit der Vision gegründet, persönliches Styling unter der Prämisse zu demokratisieren, dass das Selbstbewusstsein, das mit Glamour einhergeht, nicht nur den Schönen und Reichen vorbehalten sein sollte. Die Online-Styling-Erfahrung bietet jedem, der über eine Wi-Fi-Verbindung verfügt, Zugang zu Stylisten mit deren Unterstützung, die beste Version seiner selbst zu sein. Für Stylisten ist es eine nahtlose End-to-End-Plattform, die ihnen hilft, ihr Netzwerk und ihr Geschäft auszubauen zu 100% virtuell.

