Die fortgesetzt hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der COVID-19-Pandemie hat den Umsatz und das Ergebnis von QIAGEN im zweiten Quartal getrieben.Eine schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen sei dadurch überkompensiert worden, teilte das Diagnostikunternehmen am frühen Donnerstagabend überraschend mit.Nach vorläufigen Berechnungen kletterte der Umsatz den Angaben zufolge bei konstanten Wechselkursen um ca. 18 bis 19 Prozent, Anfang Mai hatte der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...