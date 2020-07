Die Corona-Krise hat das Alltagsleben erheblich verändert. Für viele Branchen und Unternehmen bedeutet das "hohe Unsicherheiten und Risiken", so die DZ Bank in einer aktuellen Studie. Es gibt aber auch Profiteure des "neuen Lebens" mit seiner "neuen Normalität". Dazu zählt für die Analysten der AKTIONÄR-Tipp Hornbach Holding.Die Absagen und Einschränkungen vieler öffentlicher Veranstaltungen führten zu einer Verlagerung der Freizeit in die heimischen vier Wände. Mehr Zeit daheim bedeutet nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...