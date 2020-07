++ Corona-Infektionszahlen steigen rapide an und erreichen Rekordhochs ++ Europäische Aktien wieder in der Gewinnzone ++ Management von VW (VOW3.DE) sieht keine Notwendigkeit für weitere Kostensenkungen ++Die wichtigsten europäischen Indizes konnten die anfänglichen Verluste ausgleichen und werden nun höher gehandelt, da die Anleger die jüngsten Coronavirus-Zahlen verdauen. Gestern meldeten US-Beamte 62.751 neue Fälle von COVID-19, was einen weiteren Rekord darstellt. Weltweit wurde am Donnerstag eine Rekordzahl von 227.000 neuen Infektionen gemeldet. Die Stimmungslage verbesserte sich, nachdem Italiens Industrieproduktion im Mai um 42,1% gestiegen war, während Frankreich ebenfalls einen starken Produktionsanstieg verzeichnete. Großbritannien kündigte an, dass man die Wiedereröffnung von Fitnesscentern, Tätowierstuben und Schwimmbädern zulassen werde. In der Zwischenzeit dürfte der Präsident des Europäischen ...

