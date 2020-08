FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Vorankommen von Pfizer und Biontech bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Lungenkrankheit Covid-19 ist am Freitagmorgen an der Börse positiv aufgenommen worden. Biontech sprangen auf Tradegate um 11 Prozent nach oben, während Pfizer-Aktien um 2,5 Prozent zulegten. Beide Unternehmen haben aus ihrer Sicht positive Zwischendaten einer laufenden Phase-I-Studie zu dem Impfstoffkandidaten veröffentlicht.



"Das hat heute an den Finanzmärkten die Erwartung gestützt, dass das Leben rascher als bisher gedacht wieder zur Normalität zurückkehren könnte", schrieb Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axicorp. Sollte es tatsächlich einen Impfstoff gegen die Krankheit geben, würde "die Fahrt zur nächsten Klinik die weltweite Rezession quasi auf einen Schlag beenden", gab sich Innes euphorisch./bek/stk



