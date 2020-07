Märkte um 12: Angst vor neuen Lockdowns - Apple im Höhenflug

Der DAX pendelte am Freitagmittag seitwärts. Angesichts der angespannten Coronavirus-Lage in den USA halten sich die Anleger am Freitagmittag mit Neuinvestitionen zurück. In den Vereinigten Staaten ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf einen neuen weltweiten Rekordwert von 60.565 gestiegen. Viele befürchten jetzt neue Lockdowns, welche die US-Wirtschaft weiter schwächen könnten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 12.509 MDAX -0,1% 26.530 TecDAX +0,5% 3.057 SDAX +0,0% 11.844 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.258

Am Freitagmittag gab es im DAX 15 Gewinner und 15 Verlierer. Das Börsenschlusslicht war wieder einmal die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), die zeitweise um über vier Prozent zurücksetzte.

