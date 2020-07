Datum der Anmeldung:

03.07.2020



Aktenzeichen:

B5-74/20



Unternehmen:

Unmittelbarer Erwerb von 100% der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Nexans Metallurgie Deutschland GmbH durch die Mutares SE & Co. KGaA



Produktmärkte:

Verarbeitung in der Kupfer- und Kabelindustrie vor allem Kupferkathoden zu verschiedenen Vorprodukten von Kabeln



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Bayern, Niedersachsen

MUTARES-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de