von Peer Leugermann, Euro am Sonntag Damit darf Baumot seine Nachrüstlösungen zur Abgasnachbehandlung in 89 Sprinter-Modellen von Mercedes verbauen. Mit der Nachricht zog der Kurs in der Spitze um fast 20 Prozent an. Grund: Anders als bei Pkw wird die Hardwareumrüstung vom Bund mit 330 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...