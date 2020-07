Fisker Inc. hat in einer weiteren Finanzierungsrunde 50 Millionen Dollar eingesammelt. Das Geld der "Series C", welches zur weiteren Entwicklung des Fisker Ocean verwendet werden soll, stammt von Moore Strategic Ventures. Zudem wurde Burkhard Huhnke als neuer CTO bekanntgegeben. Das E-SUV soll 2022 auf den Markt kommen und in den USA zu Preisen ab 37.499 Dollar erhältlich sein. Unter Einberechnung ...

