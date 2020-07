FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Dürr von 29 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Signale aus der Autobranche seien einheitlich wie selten: Das zweite Quartal sei richtig schlecht gewesen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Abhängig von ihren regionalen Schwerpunkten habe es aber manche weniger hart getroffen als andere. Der Fokus richte sich wohl auf die Cashflow-Entwicklung, operative Verluste seien ohnehin Konsens./ag/la



ISIN: DE0005565204

