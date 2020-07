HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Fielmann nach vorläufigen Quartalszahlen von 53,50 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diese seien besser als befürchtet gewesen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das belege das robuste Geschäftsmodell der Optikerkette, die in Deutschland unverändert der Marktführer sei./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 18:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 20:13 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005772206

