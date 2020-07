Ein hoch interessantes, traditionsreiches Technologie-Unternehmen, welches bereits 1982 gegründet wurde, dabei aber mit äußerst zukunftsträchtigen Softwarelösungen erst seit Anfang 2017 zur vollen operativen Geltung und Anerkennung kommt und gerade mit Beginn des Corona-Jahres 2020 nun auch erstmals seit langem wieder den Sprung zu einem deutlich positiven Konzernnettogewinn verzeichnet hat, ist die in Mill Valley / Kalifornien ansässige AUTODESK INC. (US0527691069).Wir stellen den Konzern, der von nun an nach allen analytischen Langfristschätzungen weiter rasante Gewinnausweitungen und Aktienbewertungsverbilligungen aufweisen wird und dessen Aktie wir deshalb auch seit 06.07. in unser Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN aufgenommen haben, daher an dieser Stelle nun näher vor.

