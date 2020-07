Nach Ansicht der Delegationsleiterin der Grünen im EU-Parlament, Monika Vana, ist nun die deutsche Ratspräsidentschaft in Sachen EU-Budget gefragt. Entscheidend werde sein, dass diese sich "in den Verhandlungen auf das Europarlament zubewegt", erklärte Vana am Freitag in einer Aussendung. "So kommen wir hoffentlich bald zu einer zufriedenstellenden und solidarischen Lösung." Als positiv wertete sie, ...

