NEW YORK (dpa-AFX) - Der Optimismus von Goldman Sachs könnte den Aktien von Netflix am Freitag ein Rekordhoch bescheren. Die Investmentbank hat ein Kursziel von 670 US-Dollar ausgerufen. Der Kurs des Streaming-Anbieters kletterte daraufhin an der Nasdaq im vorbörslichen Handel um knapp zwei Prozent auf 517 Dollar. Sollte die Aktie auch im regulären Handel auf diesem Niveau handeln, wäre es der siebte Börsentag in Folge mit einem Rekordhoch.



Terry räumt dem Netflix-Kurs weitere gut 30 Prozent Aufwärtspotenzial ein - und beließ sie damit auf der "Conviction Buy List", auf die nur besonders aussichtsreiche Börsentitel kommen.



Mit seinem Kursziel liegt Goldman-Experte Heath Terry mit großem Abstand an der Spitze aller von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten. Dahinter folgt Jeffrey Wlodarczak von Pivotal Research mit einem Kursziel von 580 Dollar.



Terry rechnet damit, dass das Unternehmen im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes locker überbietet. Mindestens 12,5 Millionen neue Kunden dürfte Netflix demnach unter dem Strich hinzugewonnen haben. "Die App-Downloads haben in dem Quartal einen Rekordwert erreicht", schrieb Terry in seiner Studie. Im Jahresvergleich sei die Zuwachsrate der Downloads die höchste seit dem ersten Quartal 2016. Netflix habe das Angebot ausgeweitet und gleichzeitig säßen die Kunden länger vor dem Bildschirm./bek/mis/jha/

GOLDMAN SACHS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de