Genau zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, als bei Steinhoff die Bombe platzte: Bilanzfälschung, Aktiencrash, Vorstand weg. Seitdem ist zwar einiges passiert, doch die entscheidende Frage ist immer noch nicht geklärt: Hat der Möbelhändler eine Zukunft? Sieht man sich den Aktienkurs an, kann die Antwort nicht positiv sein.Wochenlang war es ruhig um Steinhoff, die Aktie bewegte sich kaum vom Fleck. Doch vor wenigen Tagen kam Bewegung in den Kurs: In den Verhandlungen mit geschädigten Anlegern könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...