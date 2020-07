Wien (www.fondscheck.de) - Bettina Bosch leitet ab sofort den Bereich "Fund Buyer" von Fidelity International in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Einheit bündele das Unternehmen die Betreuung von Großkunden wie Dachfonds, Vermögensverwalter und Family Offices. Sie berichte wie bisher an Christian Machts, der vor mehr als zwölf Monaten zu Fidelity gekommen sei. Er habe das Wholesale-Team neu aufgestellt und gegliedert in die Bereiche: "Fund Buyer" (Dachfonds, Vermögensverwalter, Family Offices), "Fund Seller" (Banken, Finanzvertriebe, freie Berater) und "Digital Sales" (Robo-Advisor, Online-Plattformen). ...

