Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die stetig steigenden Corona-Neuinfektionen in den USA haben gestern für einen Rücksetzer beim Dow Jones gesorgt. Dieser ging 1,4 Prozent schwächer aus dem Handel. Der Nasdaq hingegen stieg abermals auf ein neues Rekordhoch. Bei den Einzelthemen geht es heute um Netflix, Activision Blizzard, Electronic Arts, Sea Limited, Alibaba und JD.com. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.