Die Future auf wichtige US-Indizes deuten am Freitag auf einen negativen Handelsstart an der Wall Street hin, wobei der Dow Jones rund 0,5 Prozent schwächer loslegen dürfte. Die Anleger sind momentan in zwei Denkmustern gefangen: der Angst vor einer zweiten Ansteckungswelle und der Hoffnung auf eine schnelle Wirtschaftserholung - heute überwiegt ersteres. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

