Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiterhin mit Abgaben tendiert und steuert damit auf den vierten Verlusttag in Folge zu. Der heimische Leitindex ATX fiel kurz nach 14.30 Uhr um 0,57 Prozent auf 2.253,23 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,57 Prozent auf 1.149,07 Zähler hinunter.Die Börsenstimmung bleibt angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen in den USA weiter betrübt: ...

