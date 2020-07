Die meisten Kurse in Deutschland zeigen sich zum Wochenende wieder freundlich. Auch in Europa geht es aufwärts. Der EuroStoxx 50 steigt um rund ein Prozent. Unter den Tagesgewinnern findet sich heute Europa-Schwergewicht ASML. Der Chip-Ausrüster erklimmt ein neues Allzeithoch, heißt es heute im Börsen.Briefing - dem börsentäglichen Newsletter vom AKTIONÄR. Die Aktien des Halbleiter-Ausrüsters ASML haben am Freitag nahtlos an die jüngste Jagd nach Rekordkursen angeknüpft. In der Spitze rückten sie ...

