Vielleicht erinnern auch Sie sich noch an Ihren ersten McDonald's Besuch? Für mich als Kind war Ende der 80er-Jahre die Eröffnung des McDrive in meiner damaligen Heimatstadt Salzburg eine kleine Sensation. Und stets als Belohnung gedacht, denn Fastfood war damals mehr Ausnahme, denn Regel. Der absolute Höhepunkt jedes Besuches mit meinen Eltern war jedoch nicht der Burger in...

Den vollständigen Artikel lesen ...