(shareribs.com) New York 10.07.2020 - Der Cannabisproduzent Hexo Corp hat seinen Markteintritt in Israel bekanntgegeben. Die Aktie zog daraufhin kräftig an. In Kanada verzeichnen die Cannabisproduzenten kräftig steigen Bestände. Hexo Corp, welche in den USA gelistet ist und in Kanada ihren Sitz hat, teilte am Donnerstag mit, dass man den Verkauf von medizinischem Cannabis in Israel beginnen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...