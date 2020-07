Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Immer neue Rekorde bei den Corona-Neuinfektionszahlen in den USA lasten auf den Märkten, so die Deutsche Börse AG."Von einer deutlich erhöhten Risikoaversion kann bisweilen zwar nicht gesprochen werden, das Interesse an Bundesanleihen ist aber gestiegen", berichte Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba. Die Risikoaufschläge für Anleihen aus Europas Peripherie, zuvor rückläufig, würden wieder etwas ansteigen. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) liege am Freitagmittag bei 176,89 Punkten, die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen seien wieder auf minus 0,48 Prozent zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...