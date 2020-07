Wasserstoff-Aktien dominieren im Sommer 2020 die Gewinnerlisten. Eine sticht dabei besonders hervor: Der französische Spezialist McPhy, dessen Aktie seit Jahresbeginn 430 Prozent ins Plus gesprintet ist. McPhy setzt ähnlich wie Nel auf Infrastruktur-Projekte. Und davon werden bis 2030 gewaltige Mengen benötigt. So will die EU alleine von 2025 bis 2030 Elektrolyseure mit einer Leistung von weiteren 40 Gigawatt und bis zu 10 Millionen Tonnen erneuerbarer Wasserstoff fördern.Entsprechend gefragt sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...