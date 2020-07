Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den DAX gegenwärtig freundlich. Der Auswahlindex steigt stark um 1,11 Prozent. Aktuell haben die Bullen am Aktienmarkt überwiegend das Sagen. Der DAX kam auf ein Kursplus von 1,11 Prozent. Zuletzt notierte der Index bei 12.628 Punkten. Diese Aktien können aktuell zulegen An der Spitze des Index befinden sich derzeit die Titel von HeidelbergCement: /heidelbergcement-aktie, Infineon: /infineon-aktie und MTU Aero Engines: /mtu_aero_engines-aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...