(shareribs.com) Frankfurt 10.07.2020 - Der Zubau von PV-Anlagen in den USA hat im ersten Quartal 2020 ein neues Hoch erreicht. Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag aus Spanien erhalten. Wie die jüngsten Daten von S&P Global Market Intelligence und der Solar Energy Industries Association zeigten, war der Zubau von PV-Kapazitäten in den USA im ersten Quartal 2020 so stark wie in keinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...