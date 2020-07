Von Ben Foldy

NEW YORK (Dow Jones)--Das US-Elektroauto-Startup Rivian hat bei der jüngsten Finanzierungsrunde, an der sich namhafte Firmen wie Amazon oder Ford beteiligten, 2,5 Milliarden US-Dollar eingenommen. Wie das Unternehmen mitteilte, könnten mit den Geldern nächstes Jahr neue Modelle präsentiert werden, trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von T. Rowe Price Group Inc. Neben Amazon und Ford hätten sich auch Soros Fund Management LLC and Fidelity Investments beteiligt. Rivian will 2021 drei E-Modelle auf den Markt bringen und damit Tesla Konkurrenz machen. Dazu gehört neben einem Pickup auch ein Lieferfahrzeug für Amazon.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2020 10:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.