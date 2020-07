Mythos Tiffany: Traditionshaus aus New York

Seit der Gründung von Tiffany & Co. in New York im Jahr 1837 verzaubert das Traditionshaus die Welt mit seinen Schmuckstücken. Der Gründer Charles Lewis Tiffany hatte seine Leidenschaft für die schönsten Diamanten der Welt schon früh entwickelt und über die Jahre hinweg präsentierte Tiffany & Co. immer wieder neue Diamanten von atemberaubender Brillanz und eine Auswahl zuvor unbekannter farbiger Edelsteine.

Die ganze Welt war und ist vom Tiffany Glamour verzaubert: Audrey Hepburn im Klassiker Frühstück bei Tiffany, Prominente auf dem roten Teppich, Trendsetter, Hochglanzmagazine und berühmte Fotografen, Stars wie Angelina Jolie oder Kate Winslet. Überall funkeln die Schmuckstücke von Tiffany & Co. Der Tiffany Diamant wurde zum Symbol höchsten Qualitätsstandards und höchster Handwerkskunst.

Tiffany sorgt auch heute noch gerne für Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Bei den Academy Awards in Los Angeles im Jahr 2019 reihte sich Lady Gaga in die Tiffany Historie ein. Als erste Prominente nach Audrey Hepburn, durfte sie sich den gelben Diamanten mit 128 Karat um den Hals legen. Er hat einen Wert von etwa 30 Millionen US-Dollar.

Bildquelle: Unsplash / Jan Kaluza

Berühmte Diamanten

Berühmt ist Tiffany für seinen gelben Diamanten. Diesen kaufte der Tiffany-Gründer im Jahr 1878 als 287,42-karätigen gelben Fantasie-Diamanten. Der Diamant wurde in Cushion-Form zu einem 128,54 Karat schweren Brillanten geschliffen und ist einer der bedeutendsten Diamanten der Welt. Wer nach New York reist, kann den Tiffany Diamond im Tiffany Flagshipstore bewundern.

Den vollständigen Artikel lesen ...