In der abgelaufenen Woche waren die Aktienmärkte ziemlich durchwachsen und es mangelte an nachhaltigen Impulsen. So konnten zwar DAX und S&P500 auf Wochensicht ein angemessenes Plus erzielen. Der EuroStoxx50 und Dow Jones traten hingegen auf der Stelle und Aktienindizes wie der französische CAC 40 verbuchten gar Verluste. In der kommenden Woche dürfte etwas Bewegung...

