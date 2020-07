FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt in das Wochenende verabschiedet. Der DAX beendete den Handel 1,2 Prozent höher bei 12.634 Punkten. Positiv wurden an der Börse die Nachrichten über potenzielle Medikamente zur Bekämpfung des Corona-Virus gewertet. Aber auch die ersten Ergebnisse der noch jungen Berichtssaison machten Hoffnung. In einigen Bereichen der Wirtschaft haben Unternehmen zwar viel Geld verbrannt. Aber die Entwicklung im Juni zeigt bereits, dass die Konjunktur im dritten Quartal weiter an Fahrt aufnehmen dürfte. Börsianer schauen vor allem auf die Ausblicke der Unternehmen.

Übernahmekandidat Qiagen mit guten Zahlen

Die Berichtssaison setzt bereits früh die ersten Impulse. So ging es bei Qiagen dank starker Geschäftszahlen um 2,8 Prozent nach oben. Die fortgesetzt hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie beflügelte Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal. Derweil versucht Thermo Fisher, Qiagen zu übernehmen. Allerdings bietet Thermo Fisher nur 39 Euro in bar je Aktie und damit weniger, als die Qiagen-Aktie derzeit an der Börse kostet. Damit droht der Übernahmeversuch zu scheitern.

Bei BASF (plus 0,9 Prozent) läuft es operativ nicht so schlecht wie von Analysten befürchtet. Der Chemieriese aus Ludwigshafen verbuchte nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes EBIT von 226 Millionen Euro und übertraf damit die aktuelle Konsensschätzung. Unter dem Strich blieb BASF mit einem voraussichtlichen Minus von 878 Millionen Euro aber deutlich unter der Schätzung. Ursächlich dafür ist eine Wertberichtigung von rund 800 Millionen Euro auf die Beteiligung am Energiekonzern Wintershall Dea, die aus niedrigeren Öl- und Gaspreisprognosen sowie veränderten Einschätzungen von Reserven resultierte. Für die Aktie der Global Fashion Group ging es um knapp 15 Prozent nach oben. Der Online-Modehändler erzielte im zweiten Quartal operativ einen Gewinn und verzeichnete erstmals einen positiven Cashflow.

Daneben stehen erneut Indexänderungen an: So sprangen Tele Columbus um über 11 Prozent, da sie am Montag zum Schlusskurs die Aktien von Rhön-Klinikum im SDAX ersetzen. Rhön-Klinikum zeigten sich etwas fester. Die Aktien von Wirecard werden derweil von der Deutsche Börse AG weiter für würdig gehalten, im "Auswahlindex" DAX zu bleiben. Sie gaben um 5,8 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 72,7 (Vortag: 76,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,02 (Vortag: 3,24) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.633,71 +1,16% -4,64% DAX-Future 12.639,00 +1,31% -3,29% XDAX 12.654,27 +0,70% -3,66% MDAX 26.673,94 +0,45% -5,79% TecDAX 3.049,87 +0,23% +1,16% SDAX 11.907,25 +0,54% -4,83% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,63 11 ===

July 10, 2020 11:54 ET (15:54 GMT)

