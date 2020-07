ZÜRICH (Dow Jones)-Nach den Abschlägen an den vergangenen drei Handelstagen hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag mit einem Plus den Handel beendet. Am Umfeld hat sich indessen nichts geändert. Die Corona-Krise und die Sorge vor neuen Lockdown-Maßnahmen bleiben das bestimmende Thema. So hat die Zahl der Neuinfektionen in den USA am Donnerstag erneut ein Rekordniveau erreicht. Auch in Asien gibt es wieder einen Anstieg der Infektionszahlen. Ihre Hoffnungen setzen die Anleger weiterhin auf die globalen Stimulierungsmaßnahmen, um die Weltwirtschaft anzukurbeln. Stützend wirkten zudem gute Zahlen zur Industrieproduktion in Italien und Frankreich.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 10.230 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,45 (zuvor: 38,44) Millionen Aktien.

Klare Präferenzen der Anleger waren nicht auszumachen. Gefragt waren Chemiewerte: Lonza stiegen um 2,1 Prozent. Für Sika und Givaudan ging es um 1,9 bzw. 1,3 Prozent aufwärts. Auch Finanzwerte liefen gut. So erhöhten sich Credit Suisse um 2,1 Prozent und Swiss Re um 2,0 Prozent. Das Index-Schwergewicht Nestle rückte 1,5 Prozent vor. Roche (minus 0,3 Prozent) und Novartis (plus 0,1) blieben indessen zurück.

Lafargeholcim (plus 1,7 Prozent) profitieren von einem positiven Analysten-Kommentar und Kurszielanhebung. Die Analysten von Barclays sind der Ansicht, dass die Baustoffhersteller mit dem zweiten Quartal das Schlimmste der Coronakrise hinter sich haben.

Bei den Nebenwerten stiegen AMS um 6,1 Prozent. Bei dem Sensorhersteller kam gut an, dass die Übernahme von Osram abgeschlossen ist.

July 10, 2020 11:55 ET (15:55 GMT)

