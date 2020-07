BEIRUT/GENF (dpa-AFX) - Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat vor den Folgen der Wirtschaftskrise im Libanon gewarnt. "Die Situation gerät schnell außer Kontrolle", teilte Bachelet am Freitag mit. Viele Menschen seien bereits mittellos und ihnen drohe als direkte Folge der Hungertod. Viele hätten bereits ihre Jobs oder Häuser verloren und ihre Ersparnisse hätten sich in Luft aufgelöst.



Der Libanon erlebt derzeit eine der schwersten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte. Das libanesische Pfund hat in den vergangenen Monaten rund 80 Prozent seines Wertes im Vergleich zum Dollar verloren. Tausende Unternehmen hätten schließen müssen und Stromausfälle seien die Regel geworden, so die UN-Menschenrechtskommissarin.



Am Freitagabend kam es in Beirut zu Demonstrationen nahe der US-Botschaft. Dutzende Anhänger der libanesischen Hisbollah hatten sich dort versammelt, um gegen eine US-amerikanische Einmischung zu protestieren. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer ein./sus/DP/men

