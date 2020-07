Zürich (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com muss auf einer ihrer Beteiligungen eine Wertberichtigung vornehmen. Die Anpassung um 563'000 Franken werde im Halbjahresergebnis wirksam, wie einer Mitteilung von CI Com vom Freitagabend zu entnehmen ist. Ende Juni hielt CI Com 13'765'000 ...

