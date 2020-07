Technologie-Unternehmen sind an den Börsen der große Renner. Der BlackRock Global Funds - Next Generation Technology setzt auf die weniger bekannten Unternehmen - und das mit großem Erfolg.Technologie-Aktien und Technologie-Fonds sind seit vielen Monaten in aller (Börsen-)Munde. Portfoliomanager setzen oftmals auf die großen Vertreter der Branche. Die sogenannten FAANG-Aktien lassen sich in den meisten Depots dieser Themenfonds finden. Aber es gibt auch Technologiefonds, welche eher nach Unternehmen aus der zweiten Reihe Ausschau halten. Einer davon ist der BlackRock Global Funds - Next Generation Technology (ISIN: LU1861216510).

