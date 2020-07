NEW YORK (dpa-AFX) - Ungeachtet neuer Rekordzahlen von Corona-Neuinfektionen in den USA haben die US-Börsen am Freitag nach einem verhaltenen Start zugelegt. Der technologielastige Auswahlindex der Nasdaq-Börse, Nasdaq 100, erreichte im späteren Handel sogar wieder ein Rekordhoch. Laut Marktbeobachtern sorgt das Medikament Remdesivir für neue Hoffnungen.Es kann dem Hersteller Gilead Sciences zufolge das Sterberisiko im Fall eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufs deutlich mindern. Zugleich jedoch stieg auch die Zahl der neu Infizierten im Zuge gelockerter Corona-Auflagen weiter: Binnen 24 Stunden gab es rund 63 200 weitere Fälle. Damit wachse auch die Sorge, dass sich die US-Wirtschaft stärker abschwäche, warnte Deutsche-Bank-Analyst Jim Reid.Rund zwei Stunden vor Handelsschluss legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 1,10 Prozent auf das aktuelle Tageshoch von 25 989,56 Punkte zu. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von 0,6 Prozent.Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Freitag 0,69 Prozent auf 3173,82 Zähler. Der Nasdaq 100 stieg um 0,31 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 10 787,92 Punkten, womit er im Wochenverlauf um 4,3 Prozent zulegte.Unter den Einzelwerten standen Ölwerte wie ExxonMobil und Chevron mit jeweils plus 1,6 Prozent im Blick. Stützend wirkten erneut steigende Ölpreise. Zudem bekräftigte die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose einer starken Erholung der Ölnachfrage nach dem Einbruch in der Corona-Krise. Sie warnte aber auch, dass die hohe Zahl von Neuinfektionen in den USA "einen Schatten auf die Prognose" werfe.Die Anteilsscheine von Gilead gewannen an der Nasdaq infolge der Remdesivir-Aussagen 2,0 Prozent. Außerdem schwangen sich einige Technologieaktien in neue Rekordhöhen auf. Neben den Papieren des Online-Handelsgiganten Amazon erreichten auch die Aktien des Graphikprozessoren-Entwicklers Nvidia , die des Photoshop-Anbieters Adobe und des Anbieters von Videokonferenz-Lösungen Zoom Video ein historisches Hoch.Auch die Papiere des Elektro-Autobauers Tesla sprangen auf einen neuen Höchststand von 1496 Dollar und legten zuletzt noch um 6,5 Prozent zu. Händler verwiesen auf eine Studie von Morgan Stanley. Nach den jüngst veröffentlichten Auslieferungszahlen im zweiten Quartal halten die Analysten der US-Bank in einem optimistischen Szenario einen Kurs von über 2070 Dollar für möglich, hieß es.Netflix kletterten an diesem Tag zum siebten Mal in Folge auf ein Rekordhoch. Zuletzt gewannen die Papiere des Video-Streamingdienstes 8,4 Prozent auf 550,29 Dollar. Analyst Heath Terry von der Investmentbank Goldman Sachs hatte zuvor sein "Buy"-Urteil bekräftigt und beließ die Aktie auf der "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte. Zudem hob er das Kursziel von 540 von 670 Dollar an und ist damit besonders optimistisch. Terry rechnet damit, dass Netflix mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Markterwartungen locker übertreffen wird. Mindestens 12,5 Millionen neue Kunden sollte Netflix unter dem Strich hinzugewonnen haben./ck/stkUS0231351067, US1667641005, US3755581036, US64110L1061, US67066G1040, US30231G1022, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014, US98980L1017