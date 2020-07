Optimierung der Remoteverwaltung von Netzwerk, Servern und Rechenzentren für eine sichere und zuverlässige Geschäftskontinuität

"Die Betriebszeit und Sicherheit von Systemen sind entscheidend für den geschäftlichen Erfolg. Ein Versäumnis in einem dieser beiden Bereiche kann den Gewinn eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen", so Paul Pickle, CEO von Lantronix. "Unsere Out-of-Band- und Remotezugriffsprodukte wurden für eine sichere Kommunikation entwickelt und sind Schlüsselkomponenten einer robusten Architektur."

Einzelhandelskette: Bereitstellung von Remotezugriff rund um die Uhr

Ein weltweit führender Lebensmitteleinzelhändler setzt die OOBM-Lösungen von Lantronix an Einzelhandelsstandorten auf der ganzen Welt ein, um rund um die Uhr Zugriff auf wichtige Netzwerkinfrastrukturen zu gewährleisten und die Betriebszeit sicherzustellen. Bei Tausenden von Einzelhandelsgeschäften - ob groß oder klein - mit wenig oder keinem IT-Personal vor Ort ermöglicht unsere OOBM-Lösung dem zentralisierten IT-Team eine effizientere Verwaltung und Wartung der kritischen Netzwerkinfrastruktur.

Rechenzentrum: Gewährleisten von Remotezugriff und -management

Ein führendes Softwareunternehmen setzt die OOBM-Lösungen von Lantronix in seinen weltweiten Rechenzentren ein, um den Remotezugriff und die Verwaltung wichtiger Netzwerk- und Systemressourcen zu gewährleisten. Die Betriebszeit ist für den Betrieb der Rechenzentren weltweit von entscheidender Bedeutung. Da sich viele wichtige Mitarbeiter häufig außerhalb des Unternehmens befinden, muss sichergestellt werden, dass sie jederzeit und in allen Situationen per Remotezugriff auf die Infrastruktur zugreifen und diese verwalten können. OOBM gewährleistet eine sichere Remotesteuerung für die Wartung und Instandhaltung bei gleichzeitig geringem Ressourcenaufwand. Dies gibt ihrem Management und ihrem IT-Team die Gewissheit, dass sie in Notfallsituationen Zugriff haben.

Niederlassungen: Möglichkeit der Remotewartung und des Remotemanagements

Eine große Universität nutzt die OOBM-Lösungen von Lantronix, um die Kontinuität der Systemressourcen an ihren verschiedenen Standorten zu gewährleisten. Diese Standorte sind kompliziert zu verwalten, haben kein IT-Personal vor Ort und eine begrenzte Netzwerkinfrastruktur von mehreren Anbietern. Der Einsatz von OOBM ermöglicht eine sichere Remotewartung dieser Standorte und reduziert die Notwendigkeit von Technikereinsätzen vor Ort, wodurch ein kleines IT-Team eine große Anzahl von Standorten effizient überwachen kann.

Entfernte Standorte: Erleichterung des zentralen Managements

Eine globale Bank setzt OOBM-Lösungen an Tausenden von Geldautomaten ein, um die Betriebszeit und Sicherheit dieses wichtigen Teils ihrer Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten. Aufgrund des großen Volumens und der abgelegenen Standorte sowie der kritischen Natur ihrer Funktion ist die Bank auf OOBM angewiesen, damit ein zentral angesiedeltes IT-Team alle auftretenden Probleme verwalten, überwachen und letztendlich beheben kann. Dies gewährleistet eine maximale Betriebszeit, reduziert den Bedarf an Tätigkeiten in Bezug auf Geldautomaten vor Ort und verkürzt die Entwicklungszeit.

"Die innovativen Lösungen von Lantronix für die Out-of-Band-Verwaltung werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, vom Einzelhandel und Finanzwesen bis hin zu Technologie und Hochschulbildung. Sie ermöglichen es zentralen IT-Teams, Tausende von Standorten sicher und ferngesteuert zu verwalten, um die Betriebszeit wichtiger Netzwerkinfrastrukturen sicherzustellen", sagte Jonathan Shipman, VP of Strategy bei Lantronix. "In Verbindung mit ConsoleFlow, unserer zentralen SaaS-Plattform, ist es einfacher als je zuvor, die wachsende Komplexität des Umfangs und der geografischen Vielfalt der heutigen Implementierungen unserer Kunden zu überwachen und zu verwalten."

Lösungen von Lantronix für die Out-of-Band-Verwaltung

Lösungen für Rechenzentren : Die Lösungen von Lantronix in Bezug auf die In-Band- und Out-of-Band-Verwaltung für IT-Geräte in Rechenzentren, Network Edges, Co-Locations, Remotestandorten, Niederlassungen und technischen Testlabors, die einen alternativen Pfad zu Netzwerkgeräten bieten, wenn das primäre Netzwerk ausfällt.

Lösungen für Niederlassungen und die Remoteverwaltung : Die Lösungen von Lantronix für die Verwaltung von Niederlassungen bieten Transparenz und Kontrolle in Echtzeit über die IT-Ausrüstung von Niederlassungen und externen Standorten, um bei ungeplanten Netzwerkausfällen und Cyber-Angriffen auf sichere und schnelle Art Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Über Lantronix

Lantronix, Inc. ist ein globaler Anbieter von Engineering-Services, Hardware- und Softwarelösungen für Edge Computing, das Internet der Dinge (IoT) und die Out-of-Band-Verwaltung (OOBM). Lantronix ermöglicht es seinen Kunden, zuverlässige und sichere IoT Intelligent Edge- und OOBM-Lösungen anzubieten und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die Produkte und Services von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT-Projekten erheblich und bieten gleichzeitig Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Hardware, Software und Lösungen.

Lantronix kann auf drei Jahrzehnte bewährter Erfahrung in der Entwicklung robuster IoT-Technologien und OOBM-Lösungen verweisen und ist ein Innovator, der es seinen Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, größere Effizienz zu erzielen und die Möglichkeiten des Internets der Dinge (IoT) zu nutzen. Die Lösungen von Lantronix werden auf Millionen von Computern in Rechenzentren, Büros und an entfernten Standorten in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Energie, Landwirtschaft, Medizin, Sicherheit, Fertigung, Vertrieb, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt und Behörden.

Der Hauptsitz von Lantronix befindet sich in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lantronix.com .

Im Lantronix-Blog www.lantronix.com/blog erfahren Sie mehr. Dort gibt es zudem branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie www.twitter.com/Lantronix . Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc . Sie können sich mit uns auch über LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix in Verbindung setzen.

