Trotz Corona-Pandemie soll Apple seine Pläne für die AR-Brille Apple Glass zuletzt vorangetrieben haben. Die Gläser als wichtigster Teil befinden sich angeblich schon in der Testproduktion. Schon seit einigen Jahren dürfte Apple schon an einer eigenen Augmented-Reality-Brille (AR-Brille) arbeiten. Bisher ist aber noch wenig Offizielles nach außen gedrungen. Im Mai hatte ein Videoblogger mögliche neue Details zur Hardware der wohl Apple Glass genannten AR-Brille des Konzerns aus Cupertino veröffentlicht. Jetzt sorgt ein Bericht von The Information für Aufregung in der Tech-Welt, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...