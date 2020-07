NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gedreht. Vor allem die lang laufenden Bonds gaben zuletzt kräftig nach. Anleger zeigten sich im Handelsverlauf zunehmend risikofreudig und griffen bei Aktien zu. Laut Marktbeobachtern sorgte das Medikament Remdesivir für neue Hoffnungen. Es kann dem Hersteller Gilead Sciences zufolge das Sterberisiko im Fall eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufs deutlich mindern.



Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99 30/32 Punkte nach und rentierten mit 0,153 Prozent. Fünfjährige Anleihen drehten nach anfänglichen Gewinnen und fielen um 2/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,296 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 29//32 Punkte und rentierten mit 0,633 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren büßten 9/32 Punkte ein auf 98 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,326 Prozent./ck/stk

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de