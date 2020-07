Große Genugtuung für Tesla

In den vergangenen Jahren glaubten Tesla-Kritiker einige Mal, dass es mit dem Elektroautopionier oder zumindest mit seinem Unternehmenschef Elon Musk an der Spitze des Konzerns zu Ende gehen würde. Seine provokanten Twitter-Nachrichten hatten ihm einen Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC eingebrockt. Doch am Ende konnte er sich aus der Affäre ziehen.

Auch der Umstand, dass Tesla bisher lediglich einige wenige Quartalsgewinne und noch niemals für ein ganzes Geschäftsjahr Gewinne ausweisen konnte, vermochte es nicht, Tesla den Todesstoß zu versetzen. Auch der Coronavirus-Pandemie gelang dies nicht, obwohl sich diese insbesondere auf die Expansionspläne des Unternehmens in China negativ ausgewirkt hatte und die Produktion in Kalifornien unterbrochen werden musste. Stattdessen scheint Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) so gut dazustehen wie noch nie zuvor.

Etablierte Größen überholt

In diesen Tagen erlebten Marktteilnehmer sogar wahrlich Historisches. Tesla hatte erstmals eine höhere Marktkapitalisierung als der japanische Automobilkonzern Toyota. Und dies, obwohl Toyota pro Jahr rund 10 Millionen Autos verkauft, während es sich Tesla für 2020 vorgenommen hat, erstmals die Marke von 500.000 an ausgelieferten Autos zu knacken. Derzeit ist Tesla an der Börse rund 220 Mrd. US-Dollar wert. Der Höhenflug der Tesla-Aktie hat sogar dazu geführt, dass sich das Unternehmen über die vielen Short-Seller lustig machen konnte. Eine Genugtuung für das Unternehmen und vor allem Konzernchef Musk. Schließlich gehört die Tesla-Aktie seit Jahren zu denjenigen US-Titeln mit den meisten Short-Positionen.

Beliebte "Short Shorts"

Angesichts des jüngsten Höhenflugs der Tesla-Aktie, der das Papier sogar über die Marke von 1.400 US-Dollar beförderte, war etwas Häme angesagt. So waren auf der Internetseite des Unternehmens rote Satin-Unterhosen zu kaufen. Diese "Short Shorts" waren schnell vergriffen. Auf ihnen sind ist das goldene Tesla-Logo und die aus den Modellen des Autobauers zusammengesetzte Aufschrift "S3XY" zu finden. Besonders interessant ist jedoch der Preis einer Unterhose von 69,420 US-Dollar. Dieser ist ein Hinweis darauf, dass Elon Musk im Jahr 2018 über ein Tesla-Delisting zu 420 US-Dollar je Aktie spekuliert hatte, was ihm letztlich viel Ärger mit der SEC einbrachte. Inzwischen herrscht jedoch rund um Tesla ein ganz anderer Ton, wofür sich Musk hätte gerne auf der ursprünglich für diese Woche geplanten Hauptversammlung feiern lassen. Diese wurde jedoch wegen der Kontaktbeschränkungen rund um COVID-19 auf unbestimmte Zeit verschoben.

