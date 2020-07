Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) wurde von den Kursturbulenzen Anfang des Jahres schwer getroffen. In das laufende Jahr ist sie mit einem Kurs von mehr als 12 Euro gestartet. Dann ging es kurzzeitig bis auf unter 6 Euro bergab. Langsam arbeitet sie sich wieder auf das alte Kursniveau hoch und liegt inzwischen wieder bei 9,17 Euro (Stand 10.07.2020). In den letzten Tagen hat sie riesige Schritte nach vorne gemacht. Auslöser dafür war erst eine allgemeine kurzzeitige Euphorie an den Märkten, die praktisch ...

