Angefangen als IT Dienstleister in Polen (1988 - 2009 ), unter dem Namen "Optimus", hat das polnische Unternehmen die schwer angeschlagenen Spieleentwickler und -publisher "CD Projekt RED" übernommen und 2012 das Unternehmen unter dem Namen "CD Projekt S.A" zum Börsengang verholfen. Was der Erfolg mit Hexen und Zukunftspunk zu tun hat, wirst du hier lesen. Geschichte und Zukunftsaussichten zu CD PROJEKT Das Unternehmen ist bekannt geworden durch ...

