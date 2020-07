BioNTech, Netflix, Delivery Hero und eBay: Die Hot Stocks der Woche

BioNTech (WKN: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026), Netflix (552484 / ISIN: US64110L1061), Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43) und eBay (WKN: 916529 / ISIN: US2786421030) gehörten in dieser Woche zu den Hot Stocks und dies nicht nur in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

eBay

Die Aktie von eBay (WKN: 916529 / ISIN: US2786421030) verzeichnete in den vergangenen Monaten einen spektakulären Höhenflug. Nachdem Mitte März ein 14-Monats-Tief bei 26 US-Dollar markiert wurde, haben sich die Notierungen bis Anfang Juli zwischenzeitlich mehr als verdoppelt. Dabei wurden zuletzt neue Allzeithochs im Bereich der 54-US-Dollar-Marke erreicht. Die Aktie des kalifornischen Online-Händlers wird befeuert durch starke Geschäftszahlen für die erste Jahreshälfte 2020.

eBay-Chart: Börse Stuttgart

Während der Umsatz im ersten Quartal um zwei Prozent auf 2,4 Mrd. US-Dollar leicht sank, wurde der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 518 Mio. US-Dollar auf 3,4 Mrd. US-Dollar gesteigert. Auch für das abgeschlossene zweite Quartal dürfte eBay mit positiven Zahlen aufwarten. So teilte das Unternehmen jüngst mit, dass mit Umsatzerlösen von bis zu 2,8 Mrd. US-Dollar gerechnet wird, was einem Zuwachs von bis zu 16 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2019 entsprechen würde. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte laut eBay sogar um 54 bis 60 Prozent steigen. Grund für die nach oben angepasste Prognose ist das durch die Coronavirus-Krise erstarkte Online-Geschäft.

eBay Mini-Future Long WKN GC5QXS ISIN DE000GC5QXS8 Emissionstag 3. Juni 2020 Produkttyp Mini-Future Emittent Goldman Sachs

Netflix

Für die Aktie von Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061) ging es zuletzt steil nach oben. Seit dem Tief vom März bei 290 US-Dollar legte der Kurs bis Anfang Juli um rund 70 Prozent auf 492 US-Dollar zu, was ein neues Allzeithoch bedeutete. Der US-Streaming-Anbieter hat die Erwartungen in Bezug auf den Nettozuwachs an Abonnenten im ersten Quartal weit übertroffen. Statt der vom Vorstand erwarteten sieben Millionen neuen Abonnenten kamen am Ende knapp 16 Millionen hinzu. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 5,8 Mrd. US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...