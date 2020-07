Gold, Palladium, EUR/USD und die Märkte abseits der Börse

Gold, Palladium & EUR/USD: Verrückte Woche auch an den Rohstoff- und Devisenmärkten.

Gold

Gold legte in den zurückliegenden knapp zwei Jahren an den Rohstoffbörsen ein sensationelles Comeback hin. Nachdem im August 2018 ein Zwischentief bei 1.169 US-Dollar je Feinunze markiert wurde, wechselten die Notierungen in den Höhenflug. Dabei legte der Kurs bis Anfang Juli dieses Jahres um über 50 Prozent zu und markierte zwischenzeitlich ein Achtjahreshoch bei 1.791 US-Dollar. Umgerechnet in Euro war das sogar der höchste Kursstand aller Zeiten. Einer der Gründe dafür, warum der Goldpreis im Rallye-Modus ist, besteht im Verhalten der weltweiten Notenbanken.

Gold-Chart: Börse Stuttgart

Die Währungshüter überboten sich in den vergangenen Monaten gegenseitig mit Notprogrammen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise abzufedern und die Finanzmärkte zu stabilisieren. Das macht Gold als wertstabile Vermögensklasse für immer mehr Anleger attraktiv. Dabei sorgen derzeit vor allem mittel- bis langfristig orientierte Investoren für Kursauftrieb. Diese Anleger kaufen verstärkt Anteile an börsennotierten Gold-Fonds und -zertifikaten (ETFs und ETCs), welche die Wertentwicklung des Edelmetalls widerspiegeln. Das belegen die seit Monaten steigenden Bestände dieser Investmentvehikel.

