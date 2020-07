Was passiert ist Die Aktien von Teladoc Health (WKN: A14VPK) legten in den ersten sechs Monaten des Jahres um 128 % zu, wie aus Daten von S&P Global Market Intelligence hervorgeht. Der Marktführer im Bereich Telemedizin erfreut sich einer boomenden Nachfrage nach seinen Dienstleistungen. Na und? Die Coronaviruspandemie lastet Krankenhäuser auf der ganzen Welt bis an die Grenzen ihrer Kapazität aus. Aus diesem Grund suchen die Gesundheitsbehörden verzweifelt nach neuen Wegen, um mehr Menschen besser ...

