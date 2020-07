Auch wenn die Entwicklungen zu Corona in Deutschland aktuell weiter auf eine Entspannung hinweisen, ist das Virus weltweit weiter präsent. So hat Corona die Vereinigten Staaten fest im Griff mit alleine 65.000 Neuinfektionen am gestrigen Donnerstag. Die Börse reagiert auf die Gegebenheiten teilweise nervös. Dennoch zeigt der TSI-Fonds (WKN HAFX6Q) aktuell seine Stärke.Die Grundrichtung zeigt insgesamt trotz aller Risiken weiterhin klar nach oben. Insbesondere Technologieaktien geben weiter die Musik ...

